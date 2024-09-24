Генсек ООН заявил об опасности искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ), лишенный должного подхода к его управлению, может привести к расколу в мире. Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, пишет РИА Новости.

«Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям — великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех », — сказал Гутерриш на Генассамблее ООН.

Он призвал сделать ООН платформой по сотрудничеству в сфере ИИ.

22 сентября Гутерриш заявил, что действующие международные институты не могут решить современные вызовы, среди которых одним из главных является ИИ. По словам Гутерриша, ИИ развивается в моральном и правовом вакууме, что грозит серьезными рисками. Другими вызовами являются подрыв авторитета Совбеза ООН и рост числа конфликтов в мире, отметил генсек.

В прошлом году Гутерриш сообщил, что вклад сферы ИИ в глобальную экономику может достигнуть $15 трлн уже через семь лет. Он добавил, что большинство мировых правительств уже работают над стратегиями развития ИИ. При этом даже сами разработчики не могут предсказать, к чему могут привести предстоящие технологические достижения, однако ИИ точно будет влиять на все сферы жизни, подчеркнул генсек.

Ранее Гутерриш призвал реформировать Совет Безопасности ООН.