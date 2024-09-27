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Лукашенко поделился своим опасением со студентами

Лукашенко: боюсь, чтобы мы окажемся в плену искусственного интеллекта

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Shamil Zhumatov/AP

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил студентам технических вузов, что боится оказаться в плену ИИ — искусственного интеллекта. Об этом сообщает БелТА.

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, такая ситуация приведет к катастрофе, если по итогам развития технологий «человечество окажется не у дел».

«Меня это очень волнует и настораживает», — признался Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что без современных технологий человечеству не обойтись, но оно должно их «освоить» и «владеть» ими.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Генассамблее ООН заявлял, что ИИ, лишенный должного подхода к его управлению, может привести к расколу в мире. Он призвал сделать ООН платформой по сотрудничеству в сфере ИИ.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что нейросети в руках недобросовестных людей и террористов могут стать грозным оружием, что требует «системных мер», «собранности и внутренней мобилизации от всех нас».

Ранее Маск допустил гибель человечества из-за ИИ.

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