В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

22 октября стало известно, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу.

21 октября временные ограничения были введены в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Краснодара (Пашковский).

В ночь на 21 октября в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.