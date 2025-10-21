Работу петербургского аэропорта временно ограничили

В петербургском аэропорту Пулково временно ввели ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Спустя 15 минут Кореняко сообщил, что ограничения были отменены.

Минувшей ночью в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Вечером 20 октября в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Краснодара (Пашковский) были предприняты аналогичные меры.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что востребованному среди россиян финскому аэропорту грозит закрытие.