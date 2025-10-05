Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов из-за воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов в период приостановки работы из-за шаров с горячим воздухом. Об этом заявили в справочной службе аэропорта, передает ТАСС.

Часть рейсов направили на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск. Кроме того, несколько бортов были вынуждены вернуться в аэропорты вылета.

В ночь на 5 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами.

Накануне в немецкой воздушной гавани рекомендовали авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены вечерних рейсов и выпустили специальное извещение для пилотов. Речь шла об ограничении авиадвижения в период с 21:00 4 октября до 00:59.

Как писала Das Bild, власти опасались нового инцидента с дронами ночью. Прошлым вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее в ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами.