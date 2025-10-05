На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за объектов, похожих на воздушные шары

В Вильнюсе аэропорт приостановил работу из-за приближающихся объектов
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Вильнюса приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами. Об этом литовская авиагавань сообщает на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там отметили, что ограничения носят временный характер.

Последние две ночи аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидентов были отменены десятки запланированных рейсов.

Накануне в немецкой воздушной гавани рекомендовали авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены вечерних рейсов и выпустили специальное извещение для пилотов. Речь шла об ограничении авиадвижения в период с 21:00 4 октября до 00:59.

Как писала Das Bild, власти опасались нового инцидента с дронами ночью. Прошлым вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами