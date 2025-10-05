Аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за объектов, похожих на воздушные шары

Аэропорт Вильнюса приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами. Об этом литовская авиагавань сообщает на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там отметили, что ограничения носят временный характер.

Последние две ночи аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидентов были отменены десятки запланированных рейсов.

Накануне в немецкой воздушной гавани рекомендовали авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены вечерних рейсов и выпустили специальное извещение для пилотов. Речь шла об ограничении авиадвижения в период с 21:00 4 октября до 00:59.

Как писала Das Bild, власти опасались нового инцидента с дронами ночью. Прошлым вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.