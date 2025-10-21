Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе

На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого

На аукционе Hermitage Fine Art Monaco не смогли продать посмертную маску поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот лот был одним из самых дорогих на торгах со стартовой ценой €100 тысяч (9,467 млн рублей).

У потенциальных покупателей была возможность принять участие в торгах в отеле «Метрополь», а также онлайн и по телефону, но желающих сделать ставки не нашлось.

Ведущая торги аукционист рассказала, что дальнейшая судьба лота зависит от решения владельца. Маловероятный, но возможный сценарий — снижение цены.

В Hermitage Fine Art Monaco не стали комментировать, с чем может быть связано отсутствие интереса к посмертной маске Высоцкого. При этом в аукционном доме отметили, что лот довольно необычен.

13 октября сообщалось, что в Монако выставили на аукцион посмертную маску Владимира Высоцкого, отлитую из бронзы в 1980 году под руководством вдовы артиста Марины Влади. На коллекционный предмет нанесены ее инициалы и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев.

Представители аукциона уточнили, что данный слепок является первым из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти поэта.

