В Кремле рассказали об отношении к Высоцкому

В Кремле любят и помнят актера и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Высоцкий — это неотъемлемая часть нашей культуры, феноменальная уникальная часть. Это всегда останется частью нашей культуры. Для России Высоцкий — это особенное явление и в Кремле к нему относятся так же, как и все россияне — его любят и помнят», — сказал он, отвечая на вопрос, слушает ли президент РФ Владимир Путин в дороге Высоцкого и как к исполнителю относятся в Кремле.

25 июля — день памяти Владимира Высоцкого.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на генерального продюсера шоу «Высоцкий. Высота» Александра Мамонова сообщил, что Владимир Высоцкий выступит на сцене в виде цифрового аватара.

Выступление цифрового Высоцкого состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. К нему присоединятся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Песни артиста прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что близкие Шатунова готовят проект с голограммой певца.