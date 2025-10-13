В Монако продадут посмертную маску Высоцкого

Посмертная маска Высоцкого выставили на аукцион за €100 тысяч

В Монако выставили на аукционе посмертную маску актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Hermitage Fine Art.

Посмертная маска отлита из бронзы в 1980 году под руководством вдовы Высоцкого Марины Влади (признан в РФ иностранным агентом). На коллекционный предмет нанесены инициалы Влади и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев.

«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — заявили представители аукциона.

Стоимость маски оценивают в €100-120 тысяч (около 9,4-11,2 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

В июле стало известно, что Высоцкий споет на сцене в виде цифрового аватара.

Выступление цифрового Высоцкого состоится 24 октября на сцене «ВТБ Арены» в Москве. К нему присоединятся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Песни артиста прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестра.

Ранее друг Высоцкого рассказал о сне, который увидел после кончины артиста.