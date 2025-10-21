RT: похищенная в Казани девушка оказалась воровкой

Журналисты RT выяснили, что похищенная в Казани девушка воровала в магазине

Девушка, которую поймали и избили в Казани регулярно совершает кражи в местном магазине. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Она своровала выручку за день. Хорошо знакома владельцам магазинчика как воровка», — рассказал собеседник издания.

С его слов, владелец торговой точки со своим знакомым решили поймать ее и передать правоохранителям.

Об инциденте стало известно 21 октября. По данным СМИ, похищение произошло в ЖК «Родина».

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина догоняет девушку возле подъезда и заходит с ней в дом, после чего избивает и достает веревку. Далее на записи с камеры заметно, как нарушитель выводит пострадавшую на улицу.

По информации Telegram-канала Baza, после похищения мужчина посадил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники полиции ищут пострадавшую.

