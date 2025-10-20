На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пензенец избил возлюбленную после того, как она ударила его во время ссоры

В Пензе мужчина избил возлюбленную, ударившую его во время ссоры
Shutterstock

В Пензе мужчина разозлился из-за того, что возлюбленная ударила его, и избил ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что между двумя сожителями возникла ссора. Во время конфликта женщина 1971 года рождения ударила избранника 1982 года рождения, и это его разозлило. В ответ мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по лицу.

После случившегося пострадавшая обратилась в медицинское учреждение. Врачи передали информацию об инциденте в правоохранительные органы.

Подозреваемый был установлен и дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее россиянин сломал возлюбленной ребра из-за ссоры во время застолья.

