«Схватил и начал избивать»: в Казани мужчина похитил девушку

Baza: в Казани неизвестный похитил девушку и увез на авто
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В Казани неизвестный мужчина похитил девушку и увез на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Похищение произошло в ЖК «Родина»: девушка бежала в свой подъезд, за ней — мужчина. Она не смогла удержать входную дверь, и он набросился на нее, повалил на пол, схватил за волосы и начал избивать», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина догоняет девушку возле подъезда и заходит с ней в дом, после чего избивает и достает веревку. Далее на записи с камеры заметно, как нарушитель выводит пострадавшую на улицу.

По информации канала, после похищения мужчина посадил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники полиции ищут пострадавшую.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина.

Ранее нижегородцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео.

