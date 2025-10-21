«Схватил и начал избивать»: в Казани мужчина похитил девушку

В Казани неизвестный мужчина похитил девушку и увез на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Похищение произошло в ЖК «Родина»: девушка бежала в свой подъезд, за ней — мужчина. Она не смогла удержать входную дверь, и он набросился на нее, повалил на пол, схватил за волосы и начал избивать», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина догоняет девушку возле подъезда и заходит с ней в дом, после чего избивает и достает веревку. Далее на записи с камеры заметно, как нарушитель выводит пострадавшую на улицу.

По информации канала, после похищения мужчина посадил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники полиции ищут пострадавшую.

