Экс-заместителю главы метро Москвы продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему первому заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Дмитрию Дощатову», — добавил собеседник агентства.

Дощатов был арестован в 2024 году по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за принятие некачественных полушпал, которые использовались при строительстве новых веток столичного метро и реконструкции старых. Вместе с ним по этому делу также проходят еще три человека: бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский — за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

Как отмечает собеседник агентства, знакомый с ходом расследования, фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО «Мапид» и «СОГО с.п.а» на менее качественную.

В результате подозреваемые организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, которые заведомо не отвечали необходимым требованиям, а затем поставили продукцию под видом оригинальной в АО «Мосинжпроект». За нее они получили оплату более 2 млрд рублей.

Как стало известно из материалов дела, Дощатов, Волынский и Васильев признали свою вину.

