В Красноярске двух сотрудников авиакомпании задержали по делу о взятках

В Красноярске правоохранители задержали двух сотрудников региональной авиакомпании за взятку в 500 тыс. рублей, которую они получили за незаконный перегруз самолета. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ Следственного Комитета России (СК РФ).

Как рассказали ТАСС в ведомстве, речь идет об авиакомпании «КрасАвиа». Источники «Ъ» в свою очередь сообщили, что по данному делу задержаны руководитель подразделения и командир летной эскадрильи.

По информации следствия, в августе-сентябре 2024 года следуя договору между «КрасАвиа» и коммерческой компанией на выполнение перевозок, задержанные превысили тоннаж груза и количество пассажиров на борту, но не отразили это в заявке. В результате компания получила финансовую выгоду в размере 2,8 млн рублей, уточнили в СУ СКР.

Правоохранители установили, что за это подозреваемые получили от представителя фирмы 500 тыс. рублей. Отмечается, что сотрудников авиакомпании поместили в СИЗО, представителя фирмы — под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Ранее первого заммэра Железногорска отправили под домашний арест по подозрению в превышении полномочий.