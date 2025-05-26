Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки

Первый замначальника метрополитена Москвы, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов сознался в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном», — говорится в документах.

По информации агентства, фигурант получил транспортное средство за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий Московского метрополитена на общую сумму более 3 млрд рублей.

По данному делу, кроме Дощатова, были арестованы бенефициар АО «ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский, генеральный директор этой компании Александр Васильев и инженер Яна Талипова. Из картотеки Басманного суда Москвы следует, что Дощатову инкриминируют получение взятки, Волынскому — дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву и Талиповой вменяют крупное мошенничество.

По версии следствия, руководство АО «ВО «Технопромимпорт»» с целью хищения выделенных департаментом строительства столицы средств в декабре 2019 года заключило с литовской фирмой UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 млрд рублей. При этом на самом деле заказ был размещен на двух белорусских предприятиях и обошелся в 937 млн рублей. С 2020 по 2024 год Московский метрополитен получил около 200 тысяч комплектов полушпал, которые, по данным экспертизы, оказались несоответствующими по качеству.

Ранее менеджер филиала «Россетей» выкинул взятку за забор, но попал на видео.