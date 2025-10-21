На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд снял школьника с учета в полиции из-за драки в раздевалке

РАПСИ: Верховный суд РФ запретил ставить детей на учет в полиции за одну драку
close
Depositphotos

Верховный суд РФ снял школьника с учета в полиции из-за драки в раздевалке. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Однократное совершение несовершеннолетним административного правонарушения или антиобщественного проступка достаточным основанием для постановки на профилактический учет в органах и учреждениях системы профилактики не является», — говорится в сообщении Верховного суда.

Решение было вынесено после рассмотрения жалобы жительницы Пермского края. Женщина добивалась снятия ее сына с профилактического учета в полиции. Поводом для обращения в суд стала драка в школьной раздевалке. И хотя сын заявительницы принес извинения, инспектор ПДН составил на мальчика учетно-профилактическую карточку.

Районный суд Перми пришел к выводу, что инспектор ПДН не изучил причины драки и условия жизни подростка. Мальчик зарекомендовал себя исключительно хорошо — он участвует в школьных олимпиадах, занимается спортом, имеет дипломы и благодарственные письма за участие в общественной жизни школы.

Позже апелляционный и кассационный суды отменили решение районного суда, однако с ними не согласился Верховный суд. В результате в силе было оставлено решение суда первой инстанции — районного суда Перми.

В мае в Калининграде школьницу избили две ее ровесницы. Об этом мать потерпевшей девочки рассказала «Клопс».

Инцидент произошел на спортивной площадке стадиона в микрорайоне Аксакова. Девятиклассница Мария проводила там время в компании друзей, рядом находилась другая группа подростков.

Между ними завязался словесный конфликт, после чего несколько девочек попытались спровоцировать драку, а затем одна из них ударила Марию по лицу. В итоге они повалили ее на землю и избили руками и ногами.

Ранее в Новосибирске группа подростков избила восьмиклассника за розовые волосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами