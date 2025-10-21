Верховный суд снял школьника с учета в полиции из-за драки в раздевалке

РАПСИ: Верховный суд РФ запретил ставить детей на учет в полиции за одну драку

Верховный суд РФ снял школьника с учета в полиции из-за драки в раздевалке. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Однократное совершение несовершеннолетним административного правонарушения или антиобщественного проступка достаточным основанием для постановки на профилактический учет в органах и учреждениях системы профилактики не является», — говорится в сообщении Верховного суда.

Решение было вынесено после рассмотрения жалобы жительницы Пермского края. Женщина добивалась снятия ее сына с профилактического учета в полиции. Поводом для обращения в суд стала драка в школьной раздевалке. И хотя сын заявительницы принес извинения, инспектор ПДН составил на мальчика учетно-профилактическую карточку.

Районный суд Перми пришел к выводу, что инспектор ПДН не изучил причины драки и условия жизни подростка. Мальчик зарекомендовал себя исключительно хорошо — он участвует в школьных олимпиадах, занимается спортом, имеет дипломы и благодарственные письма за участие в общественной жизни школы.

Позже апелляционный и кассационный суды отменили решение районного суда, однако с ними не согласился Верховный суд. В результате в силе было оставлено решение суда первой инстанции — районного суда Перми.

В мае в Калининграде школьницу избили две ее ровесницы. Об этом мать потерпевшей девочки рассказала «Клопс».

Инцидент произошел на спортивной площадке стадиона в микрорайоне Аксакова. Девятиклассница Мария проводила там время в компании друзей, рядом находилась другая группа подростков.

Между ними завязался словесный конфликт, после чего несколько девочек попытались спровоцировать драку, а затем одна из них ударила Марию по лицу. В итоге они повалили ее на землю и избили руками и ногами.

Ранее в Новосибирске группа подростков избила восьмиклассника за розовые волосы.