«Потерял от боли сознание»: группа подростков избила восьмиклассника за розовые волосы

В Новосибирске на городской набережной между группой подростков и восьмиклассником случился конфликт, в результате которого последний оказался в больнице. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев, знакомых с потерпевшим.

Инцидент произошел 22 мая. По словам собеседницы издания, она вместе с молодым человеком встретила на Михайловской набережной знакомого с его компанией. Рядом стояли незнакомые ей юноши, от которых, как утверждает девушка, пахло спиртным.

«Они стали хватать его за розовые волосы. Требовали доказать, что он мужик. Я просила знакомых не реагировать на это, но в итоге они договорились, что выяснят отношения в другом месте. В итоге моих знакомых встретила толпа. Мы звали охранника, но он не вышел», — поделилась сибирячка.

По информации СМИ, сначала группа хулиганов задирала и обзывала юношу из-за прически, затем они накинулись на него. Брат потерпевшего рассказал, что его родственник в больнице.

«От боли он потерял сознание, скорая забрала его в больницу. <...> подозревают сотрясение мозга, перелом уха. Сейчас он в больнице, плохо помнит, что случилось», — рассказал брат потерпевшего о его состоянии.

Семья юноши готовит заявление в полицию.

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