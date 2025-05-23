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Две школьницы избили третью в Калининграде

«Клопс»: в Калининграде девятиклассницу избили ее сверстницы
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Depositphotos

В Калининграде школьницу избили две ее ровесницы. Об этом мать потерпевшей девочки рассказала «Клопс».

Инцидент произошел в четверг, 22 мая, на спортивной площадке стадиона в микрорайоне Аксакова. Девятиклассница Мария проводила там время в компании друзей, рядом находилась другая группа подростков.

Между ними завязался словесный конфликт, после чего несколько девочек попытались спровоцировать драку, а затем одна из них ударила Марию по лицу. В итоге они повалили ее на землю и избили руками и ногами. По словам матери пострадавшей, одна из нападавших занимается рукопашным боем.

«Они кричали ей: «Будешь валяться в луже крови! Тебе еще люлей дать?» Там одна девочка своенравна. Мы сегодня обязательно обратимся в полицию, в ПДН — во все возможные инстанции», — пообещала женщина.

Ранее в Новосибирске группа подростков избила восьмиклассника за розовые волосы.

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