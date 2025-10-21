В Ленинградской области объявляли опасность БПЛА

Опасность беспилотных летательных аппаратов объявлялась над территорией Кингисеппского района. Об этом в Telegram-канале сообщал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кроме того, глава региона также заявлял о возможном понижении скорости работы мобильного интернета.

Утром 21 октября министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 55 украинских дронов над российскими регионами.

Ночью беспилотники атаковали Батайск, Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек.

Кроме того, атаке подвергся Ростов-на-Дону. Там в результате падения обломков беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе пострадали мужчина и ребенок. Оба получили осколочные ранения.

Под утром Вооруженные силы Украины атаковали город Клинцы в Брянской области, в результате чего пострадал подросток.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.