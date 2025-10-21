На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При атаке дронов на Брянскую область пострадал подросток

Подросток пострадал в Клинцах в Брянской области при ночной атаке БПЛА ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Клинцы в Брянской области, в результате этого пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения», — написал он.

По словам главы области, бригада скорой помощи оказала мальчику всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Кроме того, отметил Богомаз, повреждения получили три гражданских автомобиля и остекление в двух многоквартирных домах.

В ночь на 21 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотники ВСУ упали на два частных дома.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что в высотном многоквартирном доме, расположенном на Западном шоссе в городе Батайске Ростовской области, была частично разрушена стена на верхних его этажах в результате атаки беспилотников ВСУ. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.

Атаки БПЛА на Россию
