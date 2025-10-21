За ночь в России сбили 55 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за эту ночь перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА — 34 — сбили в Ростовской области, шесть — в Воронежской области. По три дрона уничтожено в Краснодарском крае и Липецкой области, два — в Крыму и семь — над акваторией Черного моря.

Ночью беспилотники атаковали Батайск, Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек.

Кроме того, атаке подвергся Ростов-на-Дону. Там в результате падения обломков беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе пострадали мужчина и ребенок. Оба получили осколочные ранения.

Под утром Вооруженные силы Украины атаковали город Клинцы в Брянской области, в результате чего пострадал подросток.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.