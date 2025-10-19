Украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле

ВСУ атаковали в Белгородской области работающий в поле трактор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон для удара по работавшему в поле трактору в районе села Казинка Белгородской области, пострадал механизатор. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

В публикации отмечается, что пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

«Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки поврежден трактор», — говорится в публикации.

В селе Кукуевка Валуйского округа от удара беспилотника была повреждена линия электропередачи, в ряде домов временно отсутствует электроснабжение. Город Грайворон в Грайворонском округе подвергся обстрелу и атакам двух БПЛА.

19 октября в пресс-службе Минобороны России заявили, что над территорией Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал глава села Мокрая Орловка.