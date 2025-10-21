Дроны ВСУ атаковали юг России. В Ростове ранены мужчина и ребенок

В результате атаки дронов на Ростовскую область пострадали мужчина и ребенок

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область. В Батайске поврежден жилой дом, в Ростове-на-Дону осколками ранены мужчина и ребенок. Повреждены автомобили и павильоны, в нескольких районах ведутся восстановительные работы, региональные власти остаются в режиме повышенной готовности.

Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку дронов ВСУ по всей территории Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где «обошлось без последствий на земле». Глава региона уточнил, что отражение атаки продолжается, и призвал жителей соблюдать рекомендации чрезвычайных служб.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Батайске. В многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек, решается вопрос их временного размещения. На место происшествия выехал исполняющий обязанности главы города. Обломки сбитых дронов упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской. Повреждены стекла, однако люди не пострадали. В результате атаки разбиты окна в нескольких домах, повреждены восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Сотрудники экстренных служб обследуют территорию.

Раненые и разрушения

В Ростове-на-Дону в результате падения обломков беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе пострадали мужчина и ребенок. Оба получили осколочные ранения.

Пострадавшего взрослого доставили в больницу скорой медицинской помощи, несовершеннолетнему оказали помощь на месте. Для координации действий служб на место прибыл заместитель главы города.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района падение дрона привело к повреждению линии электропередачи. Населенный пункт временно обесточен. На место направлены аварийные бригады для восстановления энергоснабжения.

Атаки дронов на юге России

На фоне атак беспилотников юг России столкнулся с временными ограничениями в работе аэропортов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропорту Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов. Мера была введена в дополнение к действующему правилу, по которому воздушная гавань работает с 8:30 до 20:00 мск. Помимо этого, приостанавливали работу аэропорты Краснодара, Волгограда, Тамбова и Саратова.

Накануне министерство обороны России сообщило о том, что вечером расчеты противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины.

Из них десять дронов были уничтожены над Ростовской областью, три — над Воронежской и еще один — над Саратовской. Атака проходила в период с 20:00 до 23:00 мск.