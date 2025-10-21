Юрист предупредил о последствиях изменения правил продажи недвижимости

Если в России введут обязательную правовую экспертизу перед сделками с недвижимостью, то это может привести к вседозволенности нотариальных органов и повысить риск коррупции. При этом сделки будут сильно затягиваться, что грозит массой проблем россиянам, предупредил в беседе с 360.ru адвокат Алексей Ленихин.

Инициатива депутатов подразумевает, что необходимость проведения экспертизы будет зависеть от решений нотариальных органов, что может привести их к вседозволенности – на этом фоне, по мнению юриста, не исключена вероятность коррупционной составляющей. Он предупредил, что могут возникнуть ситуации, когда нотариат станет запрашивать с россиян дополнительные средства для проведения сделки без экспертизы.

Если экспертиза станет обязательным требованием, то это также приведет к тому, что сделки начнут затягиваться, а в некоторых случаях это грозит серьезными осложнениями, предупредил Ленихин.

«У людей бывают разные жизненные ситуации. Например, необходимо собрать деньги родственнику на операцию, поэтому срочно продают квартиру», — отметил эксперт, призвав доработать инициативу и продумать все нюансы ее реализации в будущем.

Напомним, с инициативой обязать россиян требовать прохождение правовой экспертизы перед продажей квартиры выступил член комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его мнению, помимо экспертизы следует ввести единый стандарт проверки «чистоты» объекта перед куплей-продажей, а также наделить соответствующими полномочиями нотариусов. Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников, убежден депутат.

