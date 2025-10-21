На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист предупредил о последствиях изменения правил продажи недвижимости

Юрист Ленихин: правовая экспертиза при продаже жилья грозит коррупцией
close
Depositphotos

Если в России введут обязательную правовую экспертизу перед сделками с недвижимостью, то это может привести к вседозволенности нотариальных органов и повысить риск коррупции. При этом сделки будут сильно затягиваться, что грозит массой проблем россиянам, предупредил в беседе с 360.ru адвокат Алексей Ленихин.

Инициатива депутатов подразумевает, что необходимость проведения экспертизы будет зависеть от решений нотариальных органов, что может привести их к вседозволенности – на этом фоне, по мнению юриста, не исключена вероятность коррупционной составляющей. Он предупредил, что могут возникнуть ситуации, когда нотариат станет запрашивать с россиян дополнительные средства для проведения сделки без экспертизы.

Если экспертиза станет обязательным требованием, то это также приведет к тому, что сделки начнут затягиваться, а в некоторых случаях это грозит серьезными осложнениями, предупредил Ленихин.

«У людей бывают разные жизненные ситуации. Например, необходимо собрать деньги родственнику на операцию, поэтому срочно продают квартиру», — отметил эксперт, призвав доработать инициативу и продумать все нюансы ее реализации в будущем.

Напомним, с инициативой обязать россиян требовать прохождение правовой экспертизы перед продажей квартиры выступил член комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его мнению, помимо экспертизы следует ввести единый стандарт проверки «чистоты» объекта перед куплей-продажей, а также наделить соответствующими полномочиями нотариусов. Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников, убежден депутат.

Ранее нотариус предупредил о риске покупки подаренных квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами