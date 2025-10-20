В РФ предложили проводить обязательную правовую экспертизу перед продажей жилья

Член комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с инициативой обязать россиян требовать прохождение правовой экспертизы перед продажей квартиры. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению Якубовского, при сделках с недвижимостью необходимо обязательно проводить правовую экспертизу и ввести единый стандарт проверки «чистоты» объекта перед куплей-продажей.

Депутат предлагает наделить соответствующими полномочиями нотариусов. В настоящее время они при удостоверении сделки проверяют личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение установленной формы договора.

Он подчеркнул, что сейчас не проводится анализ истории перехода прав на недвижимость, судебных споров и иных факторов, которые могут стать основанием для оспаривания сделки даже при участии добросовестного покупателя.

Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников.

В конце сентября адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин рассказал, что перед покупкой квартиры важно учесть все юридические риски, которые могут грозить потерей денег или оспариванием сделки. К самым распространенным проблемам он отнес сделки с собственниками, находящимися за рубежом, с обременением квартиры ипотекой и с людьми в предбанкротном состоянии.

