На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ предложили проводить обязательную правовую экспертизу перед продажей жилья

«Известия»: в ГД предложили ввести правовую экспертизу перед продажей жилья
close
Depositphotos

Член комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с инициативой обязать россиян требовать прохождение правовой экспертизы перед продажей квартиры. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению Якубовского, при сделках с недвижимостью необходимо обязательно проводить правовую экспертизу и ввести единый стандарт проверки «чистоты» объекта перед куплей-продажей.

Депутат предлагает наделить соответствующими полномочиями нотариусов. В настоящее время они при удостоверении сделки проверяют личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение установленной формы договора.

Он подчеркнул, что сейчас не проводится анализ истории перехода прав на недвижимость, судебных споров и иных факторов, которые могут стать основанием для оспаривания сделки даже при участии добросовестного покупателя.

Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников.

В конце сентября адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин рассказал, что перед покупкой квартиры важно учесть все юридические риски, которые могут грозить потерей денег или оспариванием сделки. К самым распространенным проблемам он отнес сделки с собственниками, находящимися за рубежом, с обременением квартиры ипотекой и с людьми в предбанкротном состоянии.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит снять и оборудовать квартиру для аренды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами