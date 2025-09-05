На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нотариус предупредил о риске покупки подаренных квартир

Нотариус Сагин: к покупке подаренных квартир может прилагаться бывший владелец
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

При покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Об этом в интервью RT рассказал нотариус города Москвы Александр Сагин.

По его словам, судебная практика признает и оставляет в силе договоры дарения, которые предполагают право проживания прежнего владельца в квартире, которую он подарил.

«Не исключено, что к подарку прилагался «вечный житель». При удостоверении сделки нотариус проверяет документы, где это должно быть отражено», — рассказал Сагин.

В августе нотариус Антон Макаров рассказал, что приобретение квартиры на вторичном рынке жилья может грозить многими проблемами, поэтому следует внимательно отнестись к проверке всех необходимых для сделки документов. В первую очередь важно запросить у собственника выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, он посоветовал направить запрос в Соцфонд, чтобы узнать, не использовались ли при покупке квартиры средства из маткапитала, а также все ли члены семьи собственника получили равные доли в жилье.

Ранее россиян предупредили о новых правилах сделок дарения недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами