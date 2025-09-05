Нотариус предупредил о риске покупки подаренных квартир

При покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Об этом в интервью RT рассказал нотариус города Москвы Александр Сагин.

По его словам, судебная практика признает и оставляет в силе договоры дарения, которые предполагают право проживания прежнего владельца в квартире, которую он подарил.

«Не исключено, что к подарку прилагался «вечный житель». При удостоверении сделки нотариус проверяет документы, где это должно быть отражено», — рассказал Сагин.

В августе нотариус Антон Макаров рассказал, что приобретение квартиры на вторичном рынке жилья может грозить многими проблемами, поэтому следует внимательно отнестись к проверке всех необходимых для сделки документов. В первую очередь важно запросить у собственника выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, он посоветовал направить запрос в Соцфонд, чтобы узнать, не использовались ли при покупке квартиры средства из маткапитала, а также все ли члены семьи собственника получили равные доли в жилье.

Ранее россиян предупредили о новых правилах сделок дарения недвижимости.