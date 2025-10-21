На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о возможности формировать пенсию уже в 14 лет

Сенатор Косихина: россияне могут начать формирование будущей пенсии с 14 лет
Depositphotos

Граждане России могут начать формирование будущей пенсии уже с 14 лет. Для этого необходимо устроиться на официальную работу, рассказала в беседе с РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определенных условий в соответствии с законодательством еще до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста», — заявила она.

По словам сенатора, это позволит им еще на этапе учебы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать копить пенсионные баллы уже до достижения 18-летнего возраста.

Также она обратила внимание, что несовершеннолетний сможет самостоятельно заключить трудовой договор только с 16 лет. До наступления этого возраста трудоустройство допускается только с согласия родителей и органов опеки.

Кроме того, политик отметила, что подросткам до 16 лет нельзя работать более 24 часов в неделю. Для россиян от 16 до 18 лет этот предел составляет 35 часов.

На прошлой неделе депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил, что молодые люди, которые начали трудиться только в этом году, в старости рискуют остаться с мизерными пенсионными выплатами, которые не смогут покрыть даже базовые расходы. По его словам, это связано с планами пересмотреть стоимость пенсионных баллов — если власти РФ действительно решат заморозить или понизить этот показатель, то каждый новый балл будет стоить меньше предыдущего, снижая сумму выплат каждый год.

Ранее ученые узнали, почему молодежь не копит на пенсию.

