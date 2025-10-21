Россиянам рассказали о возможности формировать пенсию уже в 14 лет

Граждане России могут начать формирование будущей пенсии уже с 14 лет. Для этого необходимо устроиться на официальную работу, рассказала в беседе с РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определенных условий в соответствии с законодательством еще до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста», — заявила она.

По словам сенатора, это позволит им еще на этапе учебы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать копить пенсионные баллы уже до достижения 18-летнего возраста.

Также она обратила внимание, что несовершеннолетний сможет самостоятельно заключить трудовой договор только с 16 лет. До наступления этого возраста трудоустройство допускается только с согласия родителей и органов опеки.

Кроме того, политик отметила, что подросткам до 16 лет нельзя работать более 24 часов в неделю. Для россиян от 16 до 18 лет этот предел составляет 35 часов.

На прошлой неделе депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил, что молодые люди, которые начали трудиться только в этом году, в старости рискуют остаться с мизерными пенсионными выплатами, которые не смогут покрыть даже базовые расходы. По его словам, это связано с планами пересмотреть стоимость пенсионных баллов — если власти РФ действительно решат заморозить или понизить этот показатель, то каждый новый балл будет стоить меньше предыдущего, снижая сумму выплат каждый год.

