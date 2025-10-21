На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, дефицит какого микроэлемента вызывает упадок сил осенью

Врач Калинкин: дефицит железа часто вызывает упадок сил осенью
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит железа чаще всего вызывает упадок сил в осеннее время, пациенты могут быстрее уставать и хуже спать. Об этом kp.ru рассказал врач-кардиолог, сомнолог, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, нехватка этого микроэлемента может оказывать влияние на уровень энергии, самочувствие и работоспособность. При этом многие пациенты и их лечащие врачи могут не знать об этом.

«Дело в том, что традиционный анализ на уровень гемоглобина в крови далеко не всегда позволяет выявить нехватку железа. Для достоверных данных требуются другие лабораторные исследования. В частности, определение уровня ферритина», — пояснил Калинкин.

Врач добавил, что усталость может также появляться на фоне сезонного сокращения света, эндокринных нарушений, сердечно-сосудистых или легочных заболеваний. При длительных проблемах он посоветовал обратиться к специалисту.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что причин нехватки железа очень много, среди них могут быть болезни ЖКТ, геморрой, обильные менструации и другие.

Ранее врач рассказала, как отличить осенний упадок сил от депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами