Врач рассказал, дефицит какого микроэлемента вызывает упадок сил осенью

Дефицит железа чаще всего вызывает упадок сил в осеннее время, пациенты могут быстрее уставать и хуже спать. Об этом kp.ru рассказал врач-кардиолог, сомнолог, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, нехватка этого микроэлемента может оказывать влияние на уровень энергии, самочувствие и работоспособность. При этом многие пациенты и их лечащие врачи могут не знать об этом.

«Дело в том, что традиционный анализ на уровень гемоглобина в крови далеко не всегда позволяет выявить нехватку железа. Для достоверных данных требуются другие лабораторные исследования. В частности, определение уровня ферритина», — пояснил Калинкин.

Врач добавил, что усталость может также появляться на фоне сезонного сокращения света, эндокринных нарушений, сердечно-сосудистых или легочных заболеваний. При длительных проблемах он посоветовал обратиться к специалисту.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что причин нехватки железа очень много, среди них могут быть болезни ЖКТ, геморрой, обильные менструации и другие.

Ранее врач рассказала, как отличить осенний упадок сил от депрессии.