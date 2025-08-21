Россиянам назвали самые частые причины нехватки железа у мужчин и женщин

Причин нехватки железа очень много, среди них могут быть болезни ЖКТ, геморрой, обильные менструации и другие, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Самая частая причина нехватки железа у женщин – это обильные, длительные менструации. В том числе дисгормональные кровотечения, которые могут возникнуть у девочек, которые вступают в половое созревание, и женщин, которые находятся в периоде менопаузы. Такие менструации могут вызывать нехватку железа. У мужчин часто причиной является геморроидальные узлы, особенно кровоточащие. Общими причинами анемии и для мужчин, и для женщин можно назвать заболевания желудка, например, нарушение фактора Касла, которое ведет к развитию B12-дефицитной анемии», – объяснил врач..

Кроме того, еще одной частой причиной анемии врач назвал веганство и вегетарианство.

«Еще хочется отметить, так называемые скрытые потери железа, например, это могут быть заболевания кишечника, гельминтозы после хронических воспалительных заболеваний или в течение их. Все заболевания, которые связаны с инфекцией, тоже могут приводить к потере железа. Проявлением анемии может быть слабость, одышка, непереносимость физической нагрузки, жары, духоты, выпадение волос. Человек, как правило, бледный, с синяками под глазами, очень нерасторопный, все время спит. Лечение, как правило – это прием препаратов железа под контролем врача», – заключил врач.

