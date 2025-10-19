На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, как отличить осенний упадок сил от депрессии

Врач Свечникова: осенняя апатия дольше двух недель может указывать на депрессию
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Двухнедельная сонливость, упадок сил и потеря интереса к жизни могут быть признаками депрессии, а не нормальной сезонной адаптации. Об этом «Газете.Ru» рассказала выпускница Сеченовского университета, психиатр и психотерапевт клиники «Майндсет» Полина Свечникова.

Эксперт объяснила, что сокращение светового дня осенью приводит к естественному сдвигу циркадных ритмов и в целом влияют на нейрохимические процессы в головном мозге. Также при похолодании снижается стремление к физической активности и желание выходить на улицу.

Совокупность таких признаков может указывать как на нормальную осеннюю адаптацию, так и на сезонное аффективное расстройство (САР).

«Причины формирования САР — короткий световой день, смещение циркадных ритмов и генетическая уязвимость. В отличие от обычной осенней хандры, САР длится дольше, вызывая выраженные нарушения концентрации и внимания», – отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Другой причиной осенней апатии и снижения работоспособности может быть большое депрессивное расстройство. По словам эксперта, оно часто рецидивирует в осенне-зимний период.

«Для того чтобы говорить о клинической депрессии, симптомы подавленности, снижения активности и утраты способности испытывать радость и удовольствие должны наблюдаться не менее двух недель», – рассказывает Свечникова.

Другими важными отличиями депрессии от других осенних нарушений настроения служат игнорирование рабочих задач и отчужденность от близких.

«При депрессии человеку сложнее справляться с учебой или работой, многие перестают встречаться с друзьями и теряют их. Если упадок сил сохраняется, нарушается сон, снижается концентрация или теряется интерес к привычным делам — это уже повод обратиться к врачу», — заключила эксперт.

Биполярное расстройство с сезонностью также может стать причиной депрессивных симптомов. Однако от классической депрессии его отличают колебания от апатии до необычно приподнятого настроения — так называемые «эмоциональные американские горки».

Ранее ученые выяснили, что некоторые вирусы могут снижать риск психических расстройств.

