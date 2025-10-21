На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предостерегли от хранения крупных сумм на карте

Доцент Валишвили порекомендовала россиянам не хранить крупные суммы на карте
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Хранение крупных сумм денег на банковской карте может обернуться негативными последствиями и финансовыми потерями. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Она отметила, что велика возможность того, что мошенники получат доступ к карте. Эксперт обратила внимание, что это особенно актуально для карт, которые привязаны к интернет-магазинам и цифровым сервисам.

«Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — сказала она.

По словам Валишвили, увеличиваются риски потери всех денег на карте, если она будет утеряна или ее данные будут скомпрометированы.

Также она заявила, что свободные средства можно разместить на накопительном счете и получать дополнительный доход. В этом случае деньги можно всегда снять без потери доходности.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что на карте желательно оставлять тот объем денег, который необходим для оплаты текущих потребностей в течение нескольких дней, например, поездок и покупок. По мере необходимости ее можно пополнить с накопительного счета, добавила она.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт.

Ранее юрист рассказала о новых правилах блокировки банковских карт.

