На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России планируют ограничить число банковских карт на одного человека

Россиянам запретят иметь больше 10 банковских карт
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами — людьми, которые передают свои счета мошенникам для обналичивания украденных средств. Ограничение должно помочь банкам быстрее выявлять подозрительные транзакции и упростить контроль.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тыс. рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснял, что усиление контроля за денежными переводами россиян – это важная мера по защите граждан от мошенников.

Ранее россиянам объяснили, как избежать блокировки переводов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами