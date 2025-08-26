В России планируют ограничить число банковских карт на одного человека

В России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами — людьми, которые передают свои счета мошенникам для обналичивания украденных средств. Ограничение должно помочь банкам быстрее выявлять подозрительные транзакции и упростить контроль.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тыс. рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснял, что усиление контроля за денежными переводами россиян – это важная мера по защите граждан от мошенников.

