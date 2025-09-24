Юрист рассказала о новых правилах блокировки банковских карт

Банк России обязал кредитные организации раскрывать клиентам причины блокировки карт и приостановления операций по счетам. Об этом сообщила РИА Новости юрист, основатель консалтинговой компании «Девелопмент Групп» Таисия Вепренцева.

По словам эксперта, теперь клиент, которому ограничили доступ к карте или онлайн-сервисам, должен получать письменное объяснение на основании какого именно федерального закона принято решение, а также что требуется для восстановления обслуживания. Вепренцева уточнила, что речь идет о блокировках, связанных с мерами по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, либо с рисками в сфере платежных систем.

Юрист отметила, что банки часто ссылались на абстрактные «требования регулятора», не уточняя норму закона, а теперь Центральный банк запретил смешивать разные правовые режимы и вводить двойные ограничения без отдельного основания.

Вепренцева также подчеркнула, что новая норма закрепляет конкретные сроки защиты: банк обязан в течение пяти рабочих дней сообщить клиенту причину блокировки, а затем рассмотреть пояснения в течение семи дней. Если спор не решен, гражданин или компания могут обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая обязана вынести решение в течение двадцати рабочих дней.

Эксперт добавила, что новые требования повышают дисциплину банков и дают клиентам возможность не оставаться заложниками формулировки «по внутреннему решению», обеспечивая юридически оформленные основания для всех ограничений и четкие инструкции для восстановления доступа.

