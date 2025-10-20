В Казани спасли школьника, провалившегося в вентиляционную шахту

Подросток застрял в вентиляционной шахте заброшенного здания в Казани и не мог самостоятельно выбраться. Об этом стало известно «Татар-информу».

Помощь спасателей потребовалась 16-летнему юноше, который гулял по заброшенному зданию на улице Тельмана и упал с высоты. При падении он застрял в вентиляционной шахте и получил травму ноги. В итоге специалисты помогли мальчику выбраться из ловушки и передали его сотрудникам скорой помощи.

До этого в Подмосковье ребенок выпал из окна и спасся благодаря корзине для кондиционера. Инцидент произошел в ЖК «Новокрасково» в городе Люберцы, когда мать малолетнего спала. На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб. До прибытия спасателей неравнодушные соседи успокаивали ребенка. На кадрах с места происшествия видно, как малолетний сидит в корзине для кондиционера, а из соседних окон и земли за этим наблюдают очевидцы.

Ранее пожарные в Китае спасли мужчину, чья голова застряла в светофоре после ДТП.