Ребенок выпал из окна в Подмосковье и спасся, упав в корзину для кондиционера

В Подмосковье ребенок выпал из окна и спасся благодаря корзине для кондиционера
true
true
true
close
Telegram-канал «МК: срочные новости»

В Подмосковье ребенок чудом спасся, выпав из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Новокрасково» в городе Люберцы, когда мать малолетнего спала. Ребенок в это время выпал из окна, но при падении попал в корзину для кондиционера. На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб.

До прибытия спасателей неравнодушные соседи успокаивали ребенка. На кадрах с места происшествия видно, как малолетний сидит в корзине для кондиционера, а из соседних окон и земли за этим наблюдают очевидцы.

До этого в Татарстане мальчик упал с высоты пятого этажа и остался жив. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ребенку провели полное обследование, включая рентген, томографию, УЗИ и анализы — угрозы для его жизни не выявили.

Ранее в Уфе юношу разорвало надвое после падения из окна 25-го этажа, и это попало на видео.

