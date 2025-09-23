На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожарные в Китае спасли мужчину, чья голова застряла в светофоре после ДТП

OC: в Китае спасли самокатчика, голова которого застряла в светофоре
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В китайском городе Чэнду произошел необычный дорожный инцидент, ставший вирусным в социальных сетях, пишет Oddity Central. Мужчина, управлявший электросамокатом, врезался в переносной светофор. В результате столкновения его голова оказалась зажатой внутри металлического корпуса.

На место происшествия были вызваны спасатели. Освободить пострадавшего оказалось непростой задачей — пожарным потребовалось около 40 минут, чтобы аккуратно разрезать металлический корпус светофора и вызволить его голову. После освобождения пострадавшего доставили в местную больницу, где он полностью восстановился.

Инцидент вызвал бурную реакцию в интернете. Пользователи сравнили мужчину с супергероем Зеленым Фонарем. Другие отмечали, что отделаться легкими повреждениями после такого столкновения — «редкость, сравнимая с выигрышем в лотерею».

Ранее в Китае столкнулись два летающих автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами