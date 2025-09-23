Пожарные в Китае спасли мужчину, чья голова застряла в светофоре после ДТП

OC: в Китае спасли самокатчика, голова которого застряла в светофоре

В китайском городе Чэнду произошел необычный дорожный инцидент, ставший вирусным в социальных сетях, пишет Oddity Central. Мужчина, управлявший электросамокатом, врезался в переносной светофор. В результате столкновения его голова оказалась зажатой внутри металлического корпуса.

На место происшествия были вызваны спасатели. Освободить пострадавшего оказалось непростой задачей — пожарным потребовалось около 40 минут, чтобы аккуратно разрезать металлический корпус светофора и вызволить его голову. После освобождения пострадавшего доставили в местную больницу, где он полностью восстановился.

Инцидент вызвал бурную реакцию в интернете. Пользователи сравнили мужчину с супергероем Зеленым Фонарем. Другие отмечали, что отделаться легкими повреждениями после такого столкновения — «редкость, сравнимая с выигрышем в лотерею».

