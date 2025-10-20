В России хотят лишать свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность

В ГД внесут проект о лишении свободы за привлечение несовершеннолетних к диверсиям

В России разработали законопроект о лишении свободы вплоть до пожизненного за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, его внесут в Госдуму сегодня. Об этом сообщила депутат Ирина Яровая, передает РИА Новости.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала она журналистам.

По ее словам, для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное лишение свободы, и они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.

Сроки давности для преступлений диверсионной направленности будут отменены, добавила Яровая.

В начале октября Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров.