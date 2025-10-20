На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят лишать свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность

В ГД внесут проект о лишении свободы за привлечение несовершеннолетних к диверсиям
true
true
true
close
Depositphotos

В России разработали законопроект о лишении свободы вплоть до пожизненного за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, его внесут в Госдуму сегодня. Об этом сообщила депутат Ирина Яровая, передает РИА Новости.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала она журналистам.

По ее словам, для организаторов преступных сообществ будет невозможно условное лишение свободы, и они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.

Сроки давности для преступлений диверсионной направленности будут отменены, добавила Яровая.

В начале октября Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами