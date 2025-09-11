На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сажать надолго»: в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров

Миронов предложил лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Об этом пишет ТАСС.

По словам депутата Госдумы, за одиноких людей преклонного возраста некому заступиться.

«За такой беспредел, за обман пенсионеров и инвалидов надо сажать надолго. Нужно вводить наказание до 15 лет лишения свободы, и наша партия будет добиваться принятия этого решения», — сказал Миронов.

Он отметил, что пенсионеры и инвалиды являются одной из самых уязвимых категорий населения: потеря даже небольшой суммы может привести к нервному срыву, ухудшению состояния здоровья и летальному исходу.

Миронов добавил, что мошенники тщательно собирают сведения о таких гражданах — их имуществе, финансах и родственниках, а затем входят в доверие, пользуясь доверчивостью и неосведомленностью жертв.

До этого в МВД сообщили, что мошенники используют в своих преступных схемах различные психологические приемы, провоцирующие тревогу и панику, чтобы лишить жертву возможности адекватно оценивать происходящее.

Так, аферисты требуют скрывать факт мошенничества при контакте с госорганами и банками, утверждая, что эти структуры якобы являются преступниками. Это заставляет человека замыкаться и не разглашать информацию. Еще одной уловкой мошенников является утверждение о постоянном наблюдении за жертвой, что создает у нее ощущение отсутствия выбора и ответственности за собственные действия.

Ранее россиян предупредили о волне атак мошенников перед заседанием ЦБ.

