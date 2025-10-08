Совфед ужесточил условие для наказания иноагентов по УК

Совет Федерации России в ходе 537-го заседания одобрил закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении иностранных агентов, не соблюдающих требования, установленные российским законодательством, документом предусматривается однократная административная преюдиция вместо действующей сейчас двукратной преюдиции в течение 1 года», — говорится в публикации.

Совфед принял поправки к ст. 330.1 Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах), отменив положение о привлечении к ответственности по ней за совершение двух административных нарушений за один год — теперь достаточно одного.

Кроме того, с момента вступления закона в силу (по истечении 10 дней после его опубликования) уголовно наказуемым также станет совершение такого преступления лицом, осужденным ранее за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями.

Ранее стало известно, что Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит штраф за нарушение деятельности иноагента.