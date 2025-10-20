На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка вернула своего сына с СВО

Жительница Амурской области добилась возвращения сына из зоны СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Жительнице Амурской области удалось добиться возвращения своего сына из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе.

Как рассказала омбудсмен Наталья Кравчук, два сына жительницы Амурской области проходили службу на фронте, однако один из них погиб. После этого женщина обратилась к командованию войсковой части с просьбой вернуть с передовой второго сына, но несколько раз получила отказ.

Позднее она направила обращение депутатам Госдумы, которые поддержали ее просьбу. Однако, как уточнили в аппарате омбудсмена, рассмотрение вопроса о возвращении бойца неоднократно откладывалось командованием.

После того как запросы были направлены в Минобороны РФ и военную прокуратуру, военнослужащего вернули из зоны СВО. В настоящее время он продолжает службу в одной из частей Амурской области.

9 октября генпрокурор РФ Александр Гуцан призвал создать в ведомстве отдел, который займется надзором за обеспечением прав военных, принимающих участие в военной операции против Украины, и членов их семей.

В сентябре Минобороны РФ предложило установить срок выплат мобилизованным на военную службу гражданам в случае увольнения до сдачи дел и должности.

Ранее в российском регионе резко повысили выплату для новобранцев спецоперации.

