В российском регионе резко повысили выплату для новобранцев спецоперации

Челябинская область почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Челябинской области решили повысить выплату для новобранцев специальной военной операции. Об этом сообщает URA.RU.

Инициативу главы области Алексея Текслера поддержали депутаты областного Законодательного собрания.

Теперь контрактники из Челябинской области будут получать от региона до 2,4 млн руб. Ранее максимальный размер выплаты составлял 1,5 млн руб. При этом муниципальную составляющую выплаты увеличат вдвое — со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Общий же размер выплаты достигнет 3 млн руб.

10 октября сообщалось, что денежные выплаты подписавшим с министерством обороны России контрактникам увеличили до 2,8 млн руб. в Ленинградской области. Сертификат можно получить сразу после заключения контракта. По окончании службы по сертификату предоставляется право на земельный участок или денежную выплату, которая ежегодно индексируется. На сегодняшний день размер выплат составляет 419 600 руб.

Ранее Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участникам СВО.

