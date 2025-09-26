Минобороны предложило изменить процедуру выплат мобилизованным после увольнения

Министерство обороны России предложило установить срок выплат мобилизованным на военную службу гражданам в случае увольнения до сдачи дел и должности. Об этом сообщается в проекте приказа министра обороны, передает ТАСС.

«Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы граждан, которые были призваны по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности (сдачи дел и должности)», — отмечается в документе.

19 сентября сообщалось, что жена участника специальной военной операции (СВО) из Уфы осталась без выплат из-за того, что мужчина не был разведен с первой супругой.

По словам попавшей в непростую ситуацию женщины, она девять лет состояла в браке с бойцом с позывным «Спартак». Уфимец в 2024 году подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел на фронт, но через некоторое время пропал без вести. Впоследствии его жена подала документы на пособие для их ребенка. Однако оказалось, что из-за ошибки ее муж до сих пор официально женат на другой женщине.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.