В Генпрокуратуре хотят создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО

Генпрокурор РФ Александр Гуцан призвал создать в ведомстве отдел, который займется надзором за обеспечением прав военных, принимающих участие в военной операции против Украины, и членов их семей. Его слова передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Под его председательством состоялось заседание коллегии, посвященное практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав соответствующей категории граждан. В ходе заседания Гуцан отметил, что остаются нерешенными проблемы с социализацией вернувшихся из зоны боевых действий военных, их реабилитации и дальнейшей трудовой деятельности.

«В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», – сказал генпрокурор.

Принимаемые меры должны быть системными, охватывать все уровни принятия решений и органы власти, добавил он.

В сентябре Минобороны предложило установить срок выплат мобилизованным на военную службу гражданам в случае увольнения до сдачи дел и должности.

Ранее Путин подписал закон о продлении трудовых договоров военнослужащим.