Россиянам раскрыли детали повышения пенсий в ноябре

Профессор Виноградов: отметившим в октябре 80-летие повысят пенсии в ноябре
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В ноябре произойдет плановый перерасчет пенсий для некоторых категорий граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Он уточнил, что речь идет не об общей индексации пенсий для всех пенсионеров, а об уточнении таких выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки.

По словам Виноградова, наибольшая прибавка будет у тех, кто в октябре отметил 80-летие. Кроме того, это касается пенсионеров, которым поставили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата увеличится в два раза, достигнув 19 129,40 рубля.

В ноябре также повысятся пенсии у экс-работников летного состава гражданской авиации и угольной промышленности. Это случится в рамках ежеквартального перерасчета.

До этого депутат Государственной думы от «Единой России» Алексей Говырин заявил, что график выплат пенсий в ноябре 2025 года будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства.

Ранее в Госдуме предложили поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.

