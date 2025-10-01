В Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции

Индексация пенсий должна быть поквартальной, иначе «незначительные» повышения в 0,8% по двухэтапному плану приведут пожилых людей к обнищанию, заявил «Газете.Ru» глава партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что в 2026 году вместо запланированной двухэтапной индексации пенсий (с 1 февраля по фактической инфляции и с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда РФ) индексация будет проведена досрочно с 1 января выше уровня инфляции в размере 7,6%.

«Еще пару недель назад глава Соцфонда утверждал, что индексация будет двухэтапной. И вдруг резкий поворот. Что ж, индексация досрочно и выше инфляции — это здорово. Плохо, что «выше» всего на 0,8%, это в среднем прибавит к пенсии примерно 200 рублей. Не густо. На сколько бы потянула апрельская индексация – неизвестно, известно лишь что за первое полугодие доходы Соцфонда выросли на 6,8%. Так что отказ от двухэтапной индексации вызывает вопросы, на которые пока нет ответов. Надеемся их получить в ходе обсуждения бюджета», — сказал он.

Миронов считает, что предлагаемый правительством вариант усугубит проблемы «отстающей индексации». По его словам, номинальный рост пенсий продолжает отставать от инфляции.

«Пенсионеры ведь покупают товары и услуги не по прошлогодним ценам, а по реальным, а те постоянно уходят вперед. Поэтому на недавней встрече с президентом страны я предложил рассмотреть вопрос о проведении ежеквартальной индексации по текущему росту цен, чтобы подорожание не успевало съедать прибавку, а размер пенсий перестал отставать как от инфляции, так и от роста зарплат», — подчеркнул депутат.

Ранее Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в России в 2026 году.