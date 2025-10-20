Пенсии в ноябре выплатят досрочно

График выплат пенсий в ноябре 2025 года будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы от «Единой России» Алексей Говырин.

По словам парламентария, поскольку 2, 3 и 4 ноября объявлены нерабочими днями, Социальный фонд России переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек.

«Выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — уточнил Говырин.

Такой порядок касается всех способов доставки пенсий — через банки, почтовые отделения и на дом.

Как отметил депутат, перечисления на банковские счета обычно поступают не позднее 31 октября.

19 октября доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский рассказал, что средний размер страховой пенсии в РФ в данный момент составляет чуть больше 24 тыс. рублей.

