Пенсии в ноябре выплатят досрочно

Депутат Говырин: пенсии в ноябре выплатят досрочно из-за праздничных дней
Александр Кряжев/РИА «Новости»

График выплат пенсий в ноябре 2025 года будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы от «Единой России» Алексей Говырин.

По словам парламентария, поскольку 2, 3 и 4 ноября объявлены нерабочими днями, Социальный фонд России переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек.

«Выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — уточнил Говырин.

Такой порядок касается всех способов доставки пенсий — через банки, почтовые отделения и на дом.

Как отметил депутат, перечисления на банковские счета обычно поступают не позднее 31 октября.

19 октября доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский рассказал, что средний размер страховой пенсии в РФ в данный момент составляет чуть больше 24 тыс. рублей.

Ранее эксперт рассказала, в каких случаях пенсия россиян может вырасти.

