Шойгу раскрыл свою мечту

Шойгу: если у человека лишь одна мечта в жизни, это скучная жизнь
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью «Известиям» и другим российским СМИ назвал мечты, которые он хотел бы осуществить.

«Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь! Я надеюсь, что у нас итоговая экспедиция будет на курган Туннуг», — сказал секретарь Совбеза.

Он заявил, что желает попасть туда. По словам Шойгу, это место таит в себе «невероятное количество загадок, хотя идет уже восьмой сезон».

Кроме того, он выразил желание проплыть по Лене до Тикси, посетить Иркутскую область.

Также глава Русского географического общества сообщил, что хотел бы отправиться на острова Врангеля и Котельный (часть Новосибирских островов), пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.

«На Таймыр хотелось бы вернуться. Туда, где работал, дружил, строил», — добавил секретарь Совбеза.

В этом же интервью он заявил об отсутствии границ в географии.

Ранее Шойгу исполнил мечту юной россиянки.

