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Шойгу исполнил мечту девочки и познакомил ее с летчиками

Шойгу исполнил новогоднее желание девочки и познакомил ее с летчиками

Министр обороны России Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 15-летней Саши в рамках благотворительной акции «Елка желаний», познакомив девочку с российскими летчиками. О событии рассказал телеканал «Звезда».

По данным журналистов, Саше показали аэродром Кубинка и познакомили ее с летчиками пилотажных групп ВВС РФ «Русские витязи» и «Стрижи». Она посидела в кабине самолета, выполнила фигуры пилотажа на тренажере МиГ-29, а также получила памятные сувениры в виде летного комбинезона и шлема с автографами пилотов.

Саше, которая состоит в «Юнармии», экскурсия понравилась, а Шойгу в процессе отметил, что пилотажные группы — гордость России, а юнармейское движение является самым массовым в стране.

Мечты детей в рамках акции «Елка желаний» до этого исполнил президент РФ Владимир Путин. Он претворил в жизнь желание пятиклассника Никиты посетить Эрмитаж, помог девочке Ксении попробовать себя в роли телеведущей и осуществил мечту восьмилетней Кристины, которая хотела посмотреть на Байкал.

Ранее Шойгу заявил о планах по улучшению армейской разведки, ПВО и связи.

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