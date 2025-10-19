На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский причислил к лику святых семь служителей церкви

Папа Римский объявил святыми семь блаженных, в том числе бывшего сатаниста
true
true
true
close
Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых Римско-католической церкви семь блаженных — подвижников веры: проповедников и мучеников из различных стран мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа произнес традиционную латинскую формулу канонизации во время торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, где собрались около 70 тысяч верующих.

Во время церемонии понтифик огласил имена новых святых: первого святого из Папуа — Новой Гвинеи Питера То Рота, армянского архиепископа Игнатия Малояна и венесуэльского врача Хосе Грегорио Эрнандеса Сиснероса, известного своей помощью бедным.

К лику святых также были причислены три монахини — Мария Полони, Мария Кармен Рендилес Мартинес и Мария Тронкатти, посвятившие жизнь служению больным и нуждающимся, а также итальянский юрист Бартоло (Бартоломей) Лонго. Известно, что в юности он был связан с сатанинским культом, однако впоследствии вернулся к католической вере и основал церковь Девы Марии Розарии в Помпеях, недалеко от Неаполя.

В сентябре понтифик канонизировал итальянского подростка Карла Акутиса, который стал первым святым из поколения миллениалов. Юноша болел лейкемией. При жизни он создавал сайты и распространял знания о католической вере в интернете, из-за чего его прозвали «инфлюенсером Бога».

Ранее в Венесуэле канонизировали первых святых в истории страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами