Папа Римский причислил к лику святых семь служителей церкви

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых Римско-католической церкви семь блаженных — подвижников веры: проповедников и мучеников из различных стран мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа произнес традиционную латинскую формулу канонизации во время торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, где собрались около 70 тысяч верующих.

Во время церемонии понтифик огласил имена новых святых: первого святого из Папуа — Новой Гвинеи Питера То Рота, армянского архиепископа Игнатия Малояна и венесуэльского врача Хосе Грегорио Эрнандеса Сиснероса, известного своей помощью бедным.

К лику святых также были причислены три монахини — Мария Полони, Мария Кармен Рендилес Мартинес и Мария Тронкатти, посвятившие жизнь служению больным и нуждающимся, а также итальянский юрист Бартоло (Бартоломей) Лонго. Известно, что в юности он был связан с сатанинским культом, однако впоследствии вернулся к католической вере и основал церковь Девы Марии Розарии в Помпеях, недалеко от Неаполя.

В сентябре понтифик канонизировал итальянского подростка Карла Акутиса, который стал первым святым из поколения миллениалов. Юноша болел лейкемией. При жизни он создавал сайты и распространял знания о католической вере в интернете, из-за чего его прозвали «инфлюенсером Бога».

Ранее в Венесуэле канонизировали первых святых в истории страны.