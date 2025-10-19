На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венесуэле канонизировали первых святых в истории страны

Венесуэла назначила 20 октября выходным днем в честь канонизации граждан
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Венесуэлы назначили 20 октября выходным днем в честь первой в истории республики канонизации граждан страны. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Сегодня мы отмечаем канонизацию Хосе Грегорио Эрнандеса и матери Кармен Рендилес. Эти выдающиеся личности заслуживают нашего глубокого уважения», — сказал лидер государства.

По его словам, с духовным наследием помогавшего бедным врача Эрнандеса и монахини Рендилес себя ассоциируют миллионы венесуэльцев, и их жизнь стала примером для подражания.

19 октября папа Римский Лев XIV провел мессу в Ватикане, в ходе которой Хосе Грегорио Эрнандес и мать Кармен Рендилес были причислены к лику святых.

В сентябре понтифик канонизировал итальянского подростка Карла Акутиса, который стал первым святым из поколения миллениалов. Юноша болел лейкемией. При жизни он создавал сайты и распространял знания о католической вере в интернете, из-за чего его прозвали «инфлюенсером Бога».

Ранее папа Римский пообещал не менять доктрину о браке между мужчиной и женщиной.

